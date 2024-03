El fiscal general de San Luis Potosí, José Luis Ruiz Contreras, manifestó que no se puede descartar que el asesinato de Fernando Medina, “el Tiburón”, sea una venganza por los hechos que aparecen en un video viral en donde golpeó a un menor de edad en un Subway, pero no por parte de la víctima sino de otras personas, puesto que posterior a que se conoció el video, en redes sociales hubo un sinnúmero de amenazas en contra del hoy occiso.

Ruiz Contreras manifestó que “están avanzando las investigaciones, me ha retroalimentado el comisario de la Policía de Investigación respecto de los hechos ocurridos; estamos muy avanzados”.

No obstante, cuestionado si este hecho pudiera estar vinculado a los hechos suscitados en el Subway de la avenida Rutilo Torres, en la capital potosina a mediados del año pasado, el fiscal sostuvo que no se pudiera descartar, pero no por parte del menor sino de otras personas.

Ruiz Contreras aseveró que esa es información que solamente la tiene la Policía de Investigación; de igual manera, indicó que aún no le han presentado de manera formal la versión de que se encontraron dos calibres distintos en el lugar de los hechos.