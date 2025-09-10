Investigan uso de barcos para traficar armas

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga los buques con huachicol fiscal que llegaban cada semana al puerto de Altamira, Tamaulipas, como el Challenge Procyon, cargados con millones de litros de combustible ilegal, además de armas de grueso calibre para abastecer a los cárteles de la droga mexicanos.

El 19 de marzo de 2025, autoridades federales aseguraron en Altamira el buque tanque Challenge Procyon con 10 millones de litros de diesel, 192 contenedores, 29 tractocamiones con remolques, armamento y vehículos, y a raíz de eso se inició la investigación federal.

El Universal posee copia de la causa penal 216/2025 en la que se vinculó a proceso al empresario Héctor Manuel Portales Ávila, Anuar González Hemadi, exjuez federal (destituido por el caso de abuso sexual de “Los Porkys”) y José Ramírez Guardado, por su probable participación en la comisión del delito de posesión de los productos petrolíferos ilegales.

En el documento se menciona una denuncia anónima del 19 de marzo de este año que hace referencia a un grupo de delincuentes que opera con total impunidad y con apoyo de autoridades federales, estatales y municipales en Tamaulipas, donde ingresan busques al puerto de Tampico provenientes de Estados Unidos con hidrocarburo ilegal.

Abunda que la organización criminal está en poder de la antigua aduana de Tampico en colaboración con la gente del gobierno que les facilita todas y cada una de estas actividades, ya que la documentación que presentan los encargados de algunos buques es irregular.

Debido a lo anterior, esos documentos declaran como supuesta carga mercancías como aditivos para aceites, lubricantes o resina de policarbonato, entre otras, pero en realidad el producto contrabandeado es diésel.

Dentro de la denuncia anónima “se acusa que el negocio es protegido por el Cártel del Golfo con apoyo de directores de la Agencia Nacional de Aduanas, los cuales permiten estas conductas delictivas”.

El testimonio detalla que “frecuentemente el buque Challenge Procyon llega al puerto de Tampico, Tamaulipas, con cargamentos de armas de fuego, así como diesel y comienza la descarga que llega a un patio de Altamira localizado en Camino Antiguo a Medrano”.