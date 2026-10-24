Invierten 14 mil mdp en equipo especial para 2027

Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaria de Salud, informó que este viernes terminaron las subastas inversas para adquirir equipo médico para el próximo año. Aseguró que con este método, el gobierno federal ahorró siete mil millones de pesos (mmdp).

“Son cerca de 800 equipos de alta tecnología, que representaron una inversión de más de 14 mmdp, son casi 500 matógrafos, algunos permiten hacer biopsias en el mismo lugar para facilitar la vida de las mujeres. Estamos comprando tomógrafos, estamos comprando, una inversión también histórica en radioterapia para nuestro país, como sistemas de aceleradores lineales”, explicó.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum el viernes pasado, el funcionario detalló que esta compra busca una transformación sustantiva del incremento de la capacidad del Estado mexicano para diagnóstico, imagen y tratamiento con tecnología de primera, sumado a la contratación de médicos especialistas en tecnología, en diagnóstico y patologías.

Se contratan más especialistas

Clark García subrayó que además de la compra de equipos médicos, se contratan a más especialistas y se fortalece el sistema de salud.

“El gobierno podría reinvertir siete mil millones de pesos en el propio sector salud para adquirir más insumos, más equipos, más instrumental que se requiere, es decir, estos ahorros no son simplemente ahorros, son también la posibilidad de con ese recurso que tenemos poder invertir aún más en mayor número de equipos”, resaltó.

Prevén que expediente clínico digital esté listo en febrero de 2027

Así también, el subsecretario informó que en cuatro mil 796 unidades y centros médicos del IMSS-Bienestar hace falta implementar el Expediente Clínico Digital, por lo que espera que en febrero de 2027 la cobertura de este sistema esté cubierto totalmente.

“Ya llevamos prácticamente tres mil, así como 147 hospitales donde ya se implementó expediente médico electrónico y receta electrónica, así como manejo hospitalario. ¿Qué nos falta? Todavía nos faltan cuatro mil 796 puntos que esperamos concluir en los siguientes cuatro meses para que a inicios del año, en febrero, poder decir que tenemos una digitalización completa de receta médica electrónica, de expediente digital en el IMSS y en el IMSS-Bienestar”, expresó García Dobarganes.

Mencionó que en el caso del Seguro Social, mil 270 unidades ya cuentan con expedientes y recetas electrónicas, así como 277 hospitales, “prácticamente la totalidad del IMSS”.

“¿Qué le falta al IMSS? Y es donde estamos con una meta para terminar en los siguientes cuatro a cinco meses, que es las mil 198 unidades de primer nivel y 81 hospitales de lo que antes se conocía como el IMSS Coplamar, después IMSS-Oportunidades y ahora IMSS-Bienestar hace algunos años”, explicó.

Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario refirió que en unidades de salud todavía se prescribía en recetarios y no había expedientes médicos, por lo que este proyecto optimizará el abasto de medicamentos al conocer las necesidades los pacientes.