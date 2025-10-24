Invita Ceci Flores a Noroña a unirse a búsqueda

La madre buscadora, Ceci Flores, invitó al senador Gerardo Fernández Noroña a unirse a la búsqueda de personas desaparecidas en Sinaloa, luego de que el legislador anunció su viaje a Palestina. “Ya me enteré que se nos va a Palestina”, escribió la activista en su perfil de X.

Al emitir la invitación para el próximo 25 de octubre, Ceci Flores indicó que le pagaría al legislador el camión y los viáticos, y reprochó que “no necesita ir tan lejos para quitarse esas ganas de ayudar”.

También apuntó que en México faltan manos y voluntad para terminar con la masacre que ha derivado en la desaparición de personas. Esta semana, el senador morenista pidió licencia en el cargo para ausentarse por 12 días en la Cámara Alta, con motivo de su viaje a Palestina. De acuerdo con Fernández Noroña, el motivo de su viaje es para atender una invitación a Palestina que recibió desde que era presidente del Senado, pero que no había podido concretar.