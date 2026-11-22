El alcalde de Elota, Richard Millán Vázquez, cuyas cuentas públicas del ejercicio fiscal de 2025 fueron desaprobadas por el Congreso del Estado, vistió la camiseta del equipo de futbol del América para convocar a la población a la celebración del juego de estrellas de las Águilas para recaudar fondos.

A través de las redes sociales, el controvertido presidente municipal de Movimiento Ciudadano (MC) invita a la población a este encuentro a celebrarse el próximo domingo en el estadio “Julio Lerma Quintero”, en la Cruz de Elota, con lo recaudado se va a adquirir un autobús para el transporte de los jóvenes deportistas de ese municipio.

“Con porras para el equipo América y portando la camiseta del equipo de futbol profesional, exhortó a los ciudadanos asistir el encuentro deportivo, en el que estarán presentes estrellas como Matías Vuoso, Reinaldo Navia, los medio campistas, Daniel Alvares, Juan Carlos ‘Negro’ Mejía, Juan Carlos Mosqueda, entre otras figuras”.

Rendición de cuentas

En sesión del jueves pasado, los diputados locales rechazaron las cuentas públicas del municipio de Elota, al encontrar una insuficiencia financiera para el pago de pasivos que superan los 20 millones de pesos.

La Auditoría Superior del Estado señaló que hay 13 millones 973 mil pesos por recuperar, también, otra de las observaciones están las de no reintegro de recursos bancarios, pagos anticipados a proveedores sin comprobar y en el renglón de obras públicas se observaron pagos sin trabajos ejecutados y obras que no cumplen las normas.