Tras la imposición de 25 % de aranceles a exportaciones de México, el expresidente Vicente Fox Quesada mandó un mensaje al mandatario estadounidense, Donald Trump, donde le hizo ver que afectará la economía de ambos países.

“¡Trump de nuevo con tus locuras! Tus aranceles solo dañan a trabajadores y empresarios de ambos lados de la frontera. México no se dejará intimidar por tus berrinches. El comercio es para construir, no para dividir, ¡basta de jugar con la economía!”, escribió en su cuenta de X.

La senadora panista, Lilly Téllez, también reaccionó ante la medida de Estados Unidos. Aprovechó para señalar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo de “victimizarse” al anunciar un mitin este domingo 9 de marzo en el Zócalo capitalino.

Mientras que la excandidata a la Presidencia, Xóchitl Gálvez, calificó como una pésima noticia para México y Estados Unidos la decisión del presidente Trump de imponer aranceles del 25 % a los productos de nuestro país.

Oposición ve respuesta tardía

Los coordinadores de las bancadas de oposición en la Cámara de Diputados, señalaron que será una respuesta tardía y con fines electorales.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, declaró que la presidenta Claudia Sheinbaum y Morena se aprovechan de la situación para posicionarse electoralmente con un mitin en el Zócalo, pero sin proponer una solución.

Elías Lixa, coordinador del PAN, dijo que se deben instrumentar, legalmente e institucionalmente, mecanismos que permitan a México enfrentar el alza de aranceles de parte de Estados Unidos.

Noemí Luna, vicecoordinadora del PAN, exigió que la presidenta Sheinbaum no espere hasta el domingo para dar una respuesta a Trump; y dijo que la presidenta de la República no puede llamar a una manifestación de “unidad” cuando su propia política ha sido la de cerrar puertas, dividir y agredir a quienes no piensan como ella.

Por su parte, la coordinadora de MC, Ivonne Ortega, refirió que es urgente que el Gobierno Federal presente una solución negociada, además de un mecanismo de diálogo interparlamentario entre representantes de México, Canadá y Estados Unidos.