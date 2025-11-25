Invitan a empesario a apoyar a niños en orfandad

La madre buscadora Cecilia Flores invitó al empresario Ricardo Salinas Pliego a la posada navideña organizada por el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, para apoyar a los niños en orfandad tras la desaparición forzada de sus padres.

A través de la red social X, Ceci Flores arrobó al dueño de Grupo Salinas para extenderle la invitación y señaló que “podemos darle recibo deducible de impuestos a quien done a nuestra causa”.

Luego puntualizó: “Ah, lo que ya no va a pagar de impuestos lo puede dar a los niños en orfandad”.

En la invitación compartida por la activista se informa que la posada navideña es en beneficio de los hijos e hijas de las personas desaparecidas, con el objetivo de recaudar donaciones de ropa, zapatos, dulces y juguetes.

En la cuenta de Ceci Flores se encuentra el número de cuenta donde se reciben las donaciones, así como la fecha, horario y ubicación del evento.