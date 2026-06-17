Inzunza no está en su mejor momento

Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, consideró que el senador Enrique Inzunza, acusado por Estados Unidos de vínculos con el Cártel de Sinaloa, “no está en su mejor momento” en caso de que quisiera intentar competir en las próximas elecciones del 2027.

“Hay una acusación pública, yo pienso que si nos preguntamos en términos de opinión pública, seguramente no es su mejor momento de reputación”, expresó la exsecretaria de las Mujeres.

La morenista detalló que el partido guinda va a priorizar la opinión de la ciudadanía para definir a las y los candidatos aspirantes a alguna de las 17 gubernaturas del país. Posteriormente, explicó que van a verificar con las autoridades de Seguridad si los eventuales candidatos “no tienen cola que les pisen”.

En el caso del senador Inzunza, Hernández Mora agregó que, en caso de que el senador se registrara como aspirante a la gubernatura de Sinaloa, será la misma Comisión de Elecciones quien evalúe su participación puesto que actualmente enfrenta acusaciones por vínculos con el narco.