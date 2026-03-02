IPN entrega Honoris Causa a Sergio Salomón

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) entregó el Doctorado Honoris Causa al exgobernador del estado de Puebla y actual comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón Céspedes Peregrina, en reconocimiento a su legado y al trabajo realizado para facilitar la llegada de la oferta educativa del Politécnico a la entidad.

Durante la ceremonia solemne realizada en la Sala de Consejo del IPN, Arturo Reyes Sandoval, director general del instituto, destacó que la gestión del político poblano será recordada por la solidez de quien construye con la mirada puesta en las próximas décadas.

En ese sentido, Reyes Sandoval sostuvo que la presencia del IPN en Puebla es una realidad palpable que transforma el ecosistema de desarrollo al formar a futuros especialistas en Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos, Control y Automatización, Alimentos y Sistemas Automotrices, a través del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 20 “Natalia Serdán Alatriste” y de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería (UPII) Puebla “Alejo Peralta”, creados durante la administración de Céspedes Peregrina.

Además, refirió que, con el Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas (CIITA), se impulsan las capacidades productivas del estado mediante la vinculación estratégica, la transferencia de tecnología y la innovación aplicada.