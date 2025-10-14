IPN y UNAM abrirán centros de acopio

Ante las diferentes afectaciones causadas por las fuertes lluvias en algunas entidades del país como Hidalgo, Puebla y Veracruz, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) abrirán centros de acopio con el fin de apoyar a las damnificadas y los damnificados.

Según su comunicado, en los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT), correspondientes a la Educación Media Superior, y en las Unidades Profesionales Interdisciplinarias (UIP), destinadas a la Educación Superior, recibirán donaciones.

Además, el IPN habilitará dos centros de acopio: Dirección de Incubación de Empresas Tecnológicas (DIET) del Casco de Santo Tomás, localizada en la calle Manuel Carpio, entre Avenida de los Maestros y Circuito Interior, colonia Agricultura, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México (CDMX)

Secretaría de Innovación e Integración Social (SIIS), situada en la esquina de Av. Juan de Dios Bátiz y Luis Enrique Erro, colonia Nueva Industrial Vallejo, demarcación Gustavo A. Madero (GAM).