Luego de que Marcelo Ebrard decidió quedarse en Morena tras no ser designado como el virtual candidato presidencial para 2024, el excanciller aseguró que irse con la oposición “sería incongruencia vital”.

El aún morenista rechazó que haya tenido conversaciones con Xóchitl Gálvez, quien será la candidata del PAN, PRI y PRD para los comicios próximos.

Entrevistado por Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, Ebrard explicó que sus señalamientos sobre irregularidades en el proceso de selección de la coordinadora de los Comités de Defensa de la 4T en el 2024 sí fueron tomados en cuenta por Morena, pues “hubo un reconocimiento de irregularidades y que van a haber sanciones”.

Varias versiones indicaban que el excanciller se registraría como precandidato presidencial en Movimiento Ciudadano, lo que también busca el gobernador con licencia en Nuevo León, Samuel García.

Ante dichas versiones, que finalmente no sucedieron, Ebrard habló sobre su relación con Dante Delgado, dirigente nacional de MC. “Dante Delgado es amigo mío desde hace muchos años”, sin embargo, reveló que cuando conversó con él solo trataron actualizaciones políticas.

Aunque no será en 2024, Ebrard aseguró que no dejará de buscar la Presidencia de la República: “¿Qué sigue después del 2024? Pues trabajar para ese objetivo y yo siempre tendré en mente llegar a la candidatura presidencial, porque creo que puedo hacer una diferencia, yo eso nunca voy a cambiar, pero entiendo que hoy las circunstancias no son favorables para eso, pero no voy a desistir de ese objetivo”, insistió.