Irán acordó entregar reservas de uranio enriquecido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán ha aceptado entregar sus reservas de uranio enriquecido y que ambas partes están “cerca” de alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin a seis semanas de conflicto.

“Han aceptado devolvernos el polvo nuclear”, declaró Trump a los periodistas en la Casa Blanca, utilizando el término con el que él mismo se refiere a las reservas de uranio enriquecido que, según Estados Unidos, podrían utilizarse para fabricar armas nucleares.

“Hay muchas posibilidades de que lleguemos a un acuerdo”, añadió el mandatario estadounidense.

Trump dijo que podría no tener que prorrogar el alto el fuego con Irán que expira el próximo 22 de abril.

“Nos está yendo muy bien (en las negociaciones). Puedo decirles que, tal vez, se produzca (un acuerdo) antes de eso. No estoy seguro de que sea necesario extender (la tregua)”, en vigor desde el 8 de abril.