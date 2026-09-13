Irán acusa a EE. UU. de usar agentes químicos en ataque

Irán acusó a Estados Unidos de haber probado “deliberadamente” nuevas armas con agentes químicos en un ataque contra la ciudad meridional iraní de Lamerd que causó la muerte de al menos 21 personas y dejó alrededor de un centenar de heridos en el primer día de la guerra, el 28 de febrero.

“Según investigaciones independientes del Ministerio de Sanidad, estas armas utilizaron agentes químicos para aumentar su letalidad, y toda la documentación relacionada con este crimen de guerra ha sido recopilada y documentada”, denunció el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, durante una rueda de prensa en una visita a la ciudad de Lamerd, según informó la agencia Tasnim.

Bagaei dijo que las “pruebas irrefutables obtenidas sobre el terreno y las pruebas documentales concluyentes” demuestran que “este crimen contra civiles fue deliberado”.

El ataque contra Lamerd tuvo lugar el primer día de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, cuando un misil estadounidense de ataque de precisión (PrSM) alcanzó un concurrido recinto deportivo, según las autoridades iraníes, y causó la muerte de 21 personas que se encontraban en el lugar y dejó cerca de un centenar de heridos.

Tras ver un documental sobre el ataque, Bagaei calificó el incidente de “crimen contra todo Irán y contra la humanidad”.

Bagaei sostuvo que Lamerd “no será, con toda seguridad, el primero ni el último” de estos “crímenes” y reclamó esfuerzos para esclarecer lo ocurrido y buscar justicia.

“Absurdo” que usen el 11-S para justificar la guerra contra Teherán

Además, Irán tachó este sábado de “absurdo” que Estados Unidos aproveche las conmemoraciones del aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 para justificar la guerra contra el país persa y aseguró que esos argumentos contienen “contradicciones fundamentales”.

Bagaei recordó también que los autores de los atentados del 11-S no eran iraníes y sostuvo que la denominada “guerra contra el terrorismo” provocó años de guerra en Afganistán e Irak, que causaron “muertes de civiles y una devastación a gran escala”.

Trump aprovecha el 11-S para defender la guerra en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó el viernes la conmemoración del 25 aniversario del 11-S para defender la guerra iniciada por su Administración contra Irán y prometer que la república islámica nunca obtendrá un arma nuclear.