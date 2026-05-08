Irán acusa a EU de violar la tregua con ataques a buques iraní

El Comando Central Militar de Irán acusó a Estados Unidos de violar el alto el fuego al atacar buques en el estrecho de Ormuz, afirmando que los ataques contra las fuerzas estadounidenses fueron en represalia.

Estados Unidos “atacó un petrolero iraní que se desplazaba desde aguas costeras iraníes en la región de Jask hacia el estrecho de Ormuz, así como otro buque que ingresaba al estrecho de Ormuz frente al puerto de Fujairah en los Emiratos Arabes Unidos”, declaró el Comando Central Militar en un comunicado citado por la televisión estatal.

“Irán abrió fuego en respuesta al ataque militar estadounidense contra un petrolero iraní”, informó la televisión estatal. Tras el ataque al petrolero, “buques enemigos en el estrecho fueron alcanzados por misiles iraníes y se vieron obligados a huir tras sufrir daños”, informó IRIB, citando a un oficial militar no identificado.

Mientras tanto, la agencia de noticias Mehr informó de ataques hostiles e intercambios de disparos en varias zonas de la provincia sureña iraní de Hormozgan, incluidas localidades cercanas a Bandar Abbas, Bandar Khamir, Sirik y la isla de Qeshm, donde se registraron impactos cerca del muelle de Bahman.