Irán amenaza atacar portaaviones Lincoln

Irán amenaza con destruir el portaaviones estadounidense Abraham Lincoln si se acerca a su alcance de tiro.

El comandante de la Armada iraní advirtió a Estados Unidos que el Lincoln sería blanco de misiles tierra-mar si entra en lo que describió como el alcance de ataque de Irán. El contralmirante Shahram Irani afirmó que Irán está vigilando de cerca sus movimientos.

Ebrahim Zolfaghari, portavoz del Comando Central de Khatamolanbia, advirtió a Estados Unidos sobre el envío de tropas para ocupar las islas iraníes.

“Los comandantes y soldados estadounidenses se convertirían en presa fácil para los tiburones del Golfo Pérsico si fueran enviados”, enfatizó en.

La agencia agregó que el ejército iraní está contando los momentos para aniquilar al estadounidense en caso de que se cumpla la amenaza del presidente.