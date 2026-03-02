Irán bombardea bases de EE. UU.

Irán respondió al ataque masivo de Estados Unidos e Israel con una lluvia de misiles y drones contra suelo israelí y bases estadounidenses en varios países de la región.

Periodistas de AFP escucharon explosiones en Jerusalén, pero también en ciudades como Riad, Dubái, Doha y Manama, la capital de Bahréin, donde fue alcanzada una base estadounidense.

Esta reacción iraní amenaza con desencadenar un conflicto aún más amplio en la región.

Hasta el momento, el Ejército de Israel ha informado de seis oleadas de misiles lanzadas a su territorio y los servicios de emergencias han reportado un herido leve por el impacto de un misil iraní en un edificio residencial en Haifa (norte), ciudad que fue objetivo de múltiples ataques en la llamada guerra de los 12 días del pasado junio, al albergar infraestructuras críticas y una refinería.

EAU, donde un civil murió por la caída de restos de misiles, afirmó que se reservaban el derecho a responder a los ataques iraníes, calificándolos de “peligrosa escalada”.

“Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) fueron objeto de un ataque flagrante con misiles balísticos iraníes”, señaló su Ministerio de Defensa.

Las ricas monarquías árabes petroleras y gasíferas situadas al otro lado del golfo Pérsico, frente a Irán, son aliadas de larga data de Estados Unidos y albergan bases militares de ese país.

Varias explosiones sacudieron igualmente Qatar, donde se encuentra Al Udeid, la mayor base militar estadounidense de la región.