Irán contra la compra-venta de facturas falsas

Durante el 2026 los contribuyentes que incurran en la compra-venta de facturas electrónicas falsas para respaldar operaciones inexistentes, serán blanco del fisco.

Para ello, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ejercerá una fiscalización con esquemas inteligentes.

Esos serán los ejes de trabajo del SAT que estableció para este año contenidos en su Plan Maestro 2026 que dio a conocer este lunes, en el que se compromete a no molestar a los causantes que cumplen sus obligaciones de manera correcta.

CFDI apócrifos

Llevará a cabo procesos de revisión oportunos para identificar a quienes compren o vendan de facturas falsas.

Revisiones antievasión

Según el documento, el SAT establecerá criterios específicos en la programación de auditorías, entre los que se incluyen esquemas inteligentes contra la evasión y el contrabando.

Lo anterior, se asegura, permitirá que las revisiones se enfoquen en quienes presentan irregularidades

Más oficinas de atención

Otro de los ejes del Plan Maestro 2026 que el órgano recaudador de impuestos se propone para el presente ejercicio, es dar una atención honesta, cercana y con calidez.

El propósito es acercar los trámites y servicios a la población, para lo cual ampliará su presencia con la apertura de nuevas oficinas en nueve estados de la República.

Eligió Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán.

De manera específica, se propuso brindar orientación especializada para integrar la información requerida en los trámites de devolución de impuestos, con lo que se buscará agilizar dicho proceso.

Va a fortalecer el uso de nuevas tecnologías para realizar más trámites en línea y se ampliará el sistema de citas para atender y orientar al contribuyente que se encuentra en revisión o auditoría.