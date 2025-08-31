Irán contra refresqueras en el Paquete Económico 2026

En reunión plenaria con los diputados federales de Morena, Ernestina Godoy, consejera jurídica del Ejecutivo, adelantó que en el Paquete Económico 2026 que el Ejecutivo enviará el próximo 8 de septiembre contendrá modificaciones en los impuestos a las empresas refresqueras.

La modificación se presentará luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciará, el pasado 27 de agosto, una campaña nacional para desincentivar el consumo de refrescos, debido a que “el azúcar en exceso representa un alto riesgo para la salud y está asociado a la diabetes y a la hipertensión”.

La consejera jurídica del Ejecutivo federal también les dijo a los diputados de Morena que la reforma a la Ley Aduanera que enviará Sheinbaum, causará molestia a muchos.

Aduanas

“Viene una reforma muy importante a la Ley Aduanera; ahí véanla con mucho cuidado, analícenla, es una reforma de gran calado, va a causar mucho escozor en algunos, pero nos parece que es el momento en que tenemos que apretar todo lo que tiene que ver con importaciones y exportaciones, y además que no haya corrupción”, dijo.