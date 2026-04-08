Irán no es un país que se rinda ante amenazas

Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que “una civilización entera morirá” en caso de que Irán no acate un ultimátum, el embajador de la República Islámica en México, Abolfazl Pasandideh, declaró que su país no se rinde ante amenazas.

“Irán no es solo su capacidad militar, sino su profunda capacidad civilizatoria y su conciencia nacional. Una realidad tan grande como Irán no puede ser borrada de la historia mediante bombardeos. Irán seguirá siendo una tierra creadora de civilización y, si Dios quiere, brillará como el sol”, declaró.

Además, acusó que la mayoría de los países, “al igual que guardaron silencio ante el genocidio del pueblo palestino en Gaza, permanecen callados frente a la amenaza de Trump de destruir la milenaria civilización iraní”: “Esta incapacidad tendrá consecuencias aterradoras para el futuro de la humanidad y contribuirá gradualmente a la creación de un nuevo régimen nazi en el siglo XXI”.