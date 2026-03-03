Irán no pretende negociar con EUA

El jefe de seguridad iraní, Ali Larijani, afirma que Irán “no negociará” con Estados Unidos.

En una publicación en X, Larijani, una de las figuras más influyentes del país, respondió a los informes de prensa que indicaban que Teherán había contactado con Estados Unidos a través de intermediarios, solicitando la reanudación de las conversaciones.

El presidente estadounidense Donald Trump ha “sumido la región en el caos con sus ‘falsas esperanzas’ y ahora está preocupado por nuevas pérdidas de tropas estadounidenses”, añadió Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, en su publicación.

AIEA, no ha detectado daños en plantas nucleares iraníes

Así también, el director de la agencia nuclear de las Naciones Unidas (AIEA), el argentino Rafael Grossi, afirmó que su agencia no tiene indicios de que las instalaciones nucleares iraníes hayan resultado dañadas o afectadas por los ataques estadounidenses e israelíes.

“Continúan los intentos de contactar con los reguladores nucleares iraníes, sin obtener respuesta hasta el momento. Esperamos que este canal de comunicación esencial se restablezca lo antes posible”, declaró Grossi en la sesión especial sobre Irán de la Junta de Gobernadores de la AIEA.

Empero, advirtió sobre una posible fuga radiológica con graves consecuencias tras los ataques estadounidenses e israelíes contra instalaciones nucleares iraníes. “Hasta el momento”, añadió, “no se ha detectado un aumento de los niveles de radiación por encima de los niveles normales de fondo en los países vecinos de Irán”.