Irán pide la sangre de Donald Trump

Irán lanzó una nueva oleada de ataques contra Israel, bases estadounidenses y países en todo Medio Oriente. Amenazó con que Estados Unidos “llegará a lamentar amargamente” el hundimiento de un buque de guerra de Teherán en el océano Índico. Un líder religioso pidió “la sangre de Trump”, mientras Israel dijo que atacó múltiples objetivos en territorio iraní.

Israel anunció la llegada de varios ataques con misiles y las sirenas antiaéreas se activaron en Tel Aviv y Jerusalén. La televisora estatal iraní reportó ataques adicionales que también tuvieron como objetivo bases estadounidenses.

El ejército de Israel indicó que atacó 80 objetivos en Líbano vinculados al grupo político-militar Hezbolá, que cuenta con el respaldo de la República Islámica, en las últimas 24 horas, y que una oleada de ataques contra Irán alcanzó sitios de lanzamiento de misiles balísticos de largo alcance, entre otros puntos.

EUA cometió atrocidad, acusan

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, acusó a la Armada de Estados Unidos de cometer “una atrocidad en el mar” luego de hundir la fragata IRIS Dena en el océano Índico, que mató al menos a 87 marinos iraníes.

“Recuerden mis palabras: Estados Unidos llegará a lamentar amargamente (el) precedente que ha sentado”, dijo en un mensaje en redes sociales.

El ayatolá Abdollah Javadi Amoli, en una de las pocas declaraciones de clérigos iraníes hasta ahora, pidió más tarde en la televisora estatal el “derramamiento de sangre”, tanto israelí como de “la sangre de Trump”.

Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra el sábado, atacando al liderazgo de Irán y matando a su líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, y golpeando su arsenal de misiles y sus instalaciones nucleares. Los aliados han sugerido que derrocar a la teocracia iraní es uno de sus objetivos, pero las metas exactas y sus plazos han cambiado repetidamente desde entonces, apuntando a un conflicto de duración indefinida.

La guerra se ha cobrado la vida de más de mil 200 personas en Irán, de más de 70 en Líbano y de alrededor de una docena en Israel, según las autoridades de esos países. Además, ha interrumpido el suministro de petróleo y gas en el mundo, complicó el transporte marítimo internacional y ha dejado varados a cientos de miles de viajeros en Medio Oriente.