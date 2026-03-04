Irán quiere hablar, pero es demasiado tarde

“La defensa aérea, la Fuerza Aérea, la Marina y el liderazgo de Irán han desaparecido. Quieren hablar. Les dije: ‘Demasiado tarde!’”, afirmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un mensaje publicado en su red Truth Social.

“El arsenal de municiones de mediano y alto calibre de Estados Unidos nunca ha sido tan alto ni tan bueno. Tenemos un suministro prácticamente ilimitado de estas armas”, agregó el mandatario.

“Las guerras pueden librarse ‘eternamente’ y con mucho éxito utilizando únicamente estos arsenales, que son mejores que las mejores armas de otros países”, sostuvo.

Responderá ataque contra embajada

Trump también advirtió que Estados Unidos responderá al ataque contra la Embajada estadounidense en Arabia Saudita, alcanzada por drones.

La Embajada de Estados Unidos en Riad fue alcanzada por dos drones, provocando un incendio limitado y daños materiales, según el Ministerio de Defensa saudita.

El presidente indicó que, si bien el arsenal estadounidense es sólido, “no estamos donde queremos estar” y aseguró que “muchas otras armas de alta calidad están almacenadas en países periféricos”.

Según informó el New York Times, Estados Unidos e Israel tenían inicialmente previsto atacar Irán el viernes por la noche, aprovechando la oscuridad. Sin embargo, la operación fue postergada hasta el sábado por la mañana tras recibir información de inteligencia clave.

La CIA habría detectado que el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, tenía previsto trasladarse a su complejo residencial en el centro de Teherán para una reunión con altos dirigentes civiles y militares. La información fue compartida con Israel y ambos gobiernos decidieron lanzar un ataque “decapitante” en pleno día

Posible expansión del conflicto

En paralelo, Trump mantuvo conversaciones telefónicas con líderes kurdos en Irak, informó el portal Axios. Los kurdos controlan zonas estratégicas en la frontera con Irán y mantienen vínculos con la minoría kurda iraní, lo que podría cobrar relevancia en caso de una expansión del conflicto.