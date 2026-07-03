Irán se blinda para funerales de Alí Jamenei

Teherán está transformada en una fortaleza a la espera de celebrar a partir del sábado unos funerales de una magnitud sin precedentes para el antiguo líder supremo, Alí Jamenei, cuatro meses después de su muerte en los ataques israeloestadounidenses que desataron la guerra.

Jamenei, el guía supremo de mayor longevidad desde el establecimiento en 1979 de la República Islámica, falleció a los 86 años bajo los bombardeos de sus dos enemigos jurados contra su residencia el 28 de febrero.

La presencia del hijo de Alí Jamenei, Mojtaba, quien lo sucedió a principios de marzo como líder supremo, no ha sido confirmada. Presuntamente herido durante los ataques que mataron a su padre, el dirigente solo se expresa mediante mensajes escritos y no ha aparecido en público.

En la capital, a la entrada de la mezquita donde será expuesto el féretro del difunto ayatolá, obreros y equipos de rescate se afanan bajo un calor intenso en los últimos preparativos.