Irinea Buendía Cortez, madre de Mariana Lima Buendía, quien fue víctima de feminicidio por su esposo Julio César Hernández Ballinas, se manifestó este viernes frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para denunciar que no se ha logrado la reparación del daño y tampoco se han impulsado medidas de no repetición en el caso de su hija.

A más de ocho años de que la SCJN ordenó reabrir el caso ocurrido en 2010, en Chimalhuacán, Estado de México, la señora Irinea regresó al máximo tribunal del país con una sentencia de 70 años de prisión contra el esposo de su hija.

Sin embargo, denunció que no se le ha reparado el daño y no se han impulsado las medidas de no repetición, por lo que consideró que justicia a medias, no es justicia.