Irrumpe colectivo y corre a Bolaños de la UNAM

Con la consigna “¡2 días de trabajo, 5 de descanso!”, activistas del colectivo @YoXLas40Horas2 irrumpieron con protestas una conferencia del secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, celebrada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como rechazo a la propuesta de reducción de la jornada laboral en México.

Los manifestantes acusaron que dicha iniciativa, para pasar de 48 a 40 horas semanales no garantiza, en los hechos, un esquema de dos días de descanso por cinco de trabajo, por lo que consideraron que el planteamiento no representa un cambio real en las condiciones laborales del país.

Durante la intervención señalaron que esta reforma no atiende de fondo la precarización laboral ni la falta de acceso efectivo a la seguridad social, problemáticas que, afirmaron, siguen afectando a millones de trabajadores en México.

En medio de consignas, los activistas también rechazaron que el debate acerca de la jornada laboral se reduzca a una discusión entre partidos políticos, y lanzaron críticas en contra PRI, PAN, Morena y Movimiento Ciudadano, al asegurar que “los partidos no les van a resolver nada”.