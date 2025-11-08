Israel agradece México evitar atentado a Einat Kranz

Israel agradeció a los servicios de seguridad mexicanos por frustrar un complot terrorista liderado por Irán contra su embajadora en México, Einat Kranz Neiger, afirmó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Oren Marmorstein.

“La comunidad de seguridad e inteligencia israelí continuará trabajando incansablemente, en plena cooperación con las agencias de seguridad e inteligencia de todo el mundo, para contrarrestar las amenazas terroristas de Irán y sus aliados contra objetivos israelíes y judíos en todo el mundo”, dijo Marmorstein.

Reclutan en AL

Poco antes, el portal Axios había revelado que los servicios de seguridad mexicanos frustraron un complot iraní para asesinar a la embajadora de Israel en México el verano pasado.

Según fuentes consultadas por el portal, la operación de la Guardia Revolucionaria Islámica fue lanzada a finales de 2024 por un agente que había pasado años reclutando agentes iraníes en América Latina.