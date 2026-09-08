Israel intensifica ofensiva contra Hezbolá

La escalada militar largamente anunciada por Israel contra los bastiones civiles y militares de Hezbolá, la milicia chiíta creada y financiada por Irán, mostró su rostro más sangriento y visible en un contexto formal de “alto el fuego” cada vez más frágil: unas 30 personas murieron en las últimas 72 horas en el sur del Líbano, entre ellas bebés, socorristas y combatientes del llamado Partido de Dios.

Mientras tanto, sobre el terreno aparecieron nuevos caminos y terraplenes militares israelíes, una señal que, según analistas libaneses, indicaría la intención de Israel de permanecer durante largo tiempo como fuerza de ocupación en el sur del Líbano.

Alto al fuego

Israel justifica el recrudecimiento de los ataques como respuesta a las acciones de Hezbolá contra sus soldados, que se encuentran, sin embargo, en pleno territorio libanés y cuya propia presencia y actividad violan el alto el fuego.

La escalada se produce a pocas semanas de las nuevas negociaciones previstas en Roma, mediadas por Washington entre Beirut e Israel, y en un contexto de creciente tensión regional entre los bloques estadounidense e iraní, que se extiende desde Ormuz hasta Bab al Mandab.