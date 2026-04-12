Israel quiere acuerdo de paz con Líbano

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró que su país desea un acuerdo de paz con Líbano “que perdure durante generaciones”, a pocos días de las negociaciones previstas en Washington entre Israel y Beirut.

“Líbano ha acudido a nosotros para iniciar negociaciones directas (...) He puesto dos condiciones: queremos el desarme de Hezbolá y queremos un verdadero acuerdo de paz que perdure durante generaciones”, declaró en un discurso televisado.

Israel se encuentra en guerra abierta en Líbano contra Hezbolá, movimiento islamista aliado de Irán, desde el pasado 2 de marzo.