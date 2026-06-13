Israel refrenda a México diálogo y cooperación

La embajada de Israel en México refrendó el diálogo y cooperación con nuestro país, en el marco del 78 aniversario de la independencia israelí.

Durante la conmemoración de esta celebración, la embajadora Einat Kranz Neiger señaló que en “momentos de turbulencia”, el apoyo, la cooperación y la amistad “tienen un valor realmente profundo”.

La embajada de Israel en México indicó que la relación con nuestro país se ha distinguido por la amistad, el diálogo y la cooperación mutua: “Este importante vínculo se ha fortalecido mediante la colaboración, el intercambio de conocimientos y el compromiso compartido con la innovación, el desarrollo y el bienestar de sus pueblos”.

“Los lazos de amistad entre Israel y México tienen como pilares la cooperación, la solidaridad y el interés mutuo en el desarrollo y bienestar de los pueblos. Así ha sido a lo largo de sus 74 años de relaciones diplomáticas”, dijo.

Señaló que la celebración del 78 aniversario de la Independencia del Estado de Israel fue un recordatorio “de la profunda conexión que existe entre Israel y México, misma que continúa generando oportunidades para fortalecer el vínculo que contribuye al progreso de ambos países”.

Mejoramiento en escuela

Bajo la premisa de Tikún Olam, tradición judía que se traduce como “reparar o salvar al mundo”, la representación diplomática de Israel informó que voluntarios de la organización Heroes for Life realizaron actividades de mejoramiento y enseñanza en una escuela del sur de México.

Refirió que por dos semanas, un grupo de jóvenes israelíes llevó a cabo labores de mantenimiento como pintura y restauración de los salones, muros y patio del plantel, así como actividades lúdicas y pedagógicas.