Israel Vallarta es el líder de Los Zodiaco: víctima

Ezequiel Elizalde, víctima de secuestro, acusó a Israel Vallarta de ser el líder de la banda Los Zodiaco, quien lo privó de la libertad.

“Sigo reconociendo, y sin temor a equivocarme, a Israel Vallarta como el líder de la banda que me secuestró, él tiene las manos manchadas de sangre”, declaró.

Comentó que siente impotencia ante la difusión que se le está dando a Israel Vallarta, “le están dando la credibilidad a un delincuente”, esto después de que Vallarta quedara en libertad el pasado 1 de agosto, después de 20 años de prisión.

Elizalde emitió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum, donde expresó su preocupación tras la liberación y la cobertura que han hecho los medios de comunicación respecto al caso.

Secuelas

En la misiva señaló que tras su secuestro aún enfrenta las secuelas y que durante todo el proceso se mantuvo firme en sus declaraciones, identificando plenamente a Israel Vallarta como el responsable de su plagio.

Añadió que los errores de las autoridades en el procedimiento no deben utilizarse en contra de las víctimas, quienes padecen las consecuencias del crimen.

Asimismo, hizo un llamado a los actores y partidos políticos para que no se olviden de las víctimas.