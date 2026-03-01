Israel y Estados Unidos atacan a Irán

Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra objetivos en Teherán y otras ciudades en Irán, que respondió lanzando misiles hacia territorio israelí y bases militares estadounidenses en toda la región.

Por la madrugada del sábado, Trump dio un mensaje a la nación desde su residencia privada de Mar-a-Lago (Florida) en el que anunció el lanzamiento del ataque e hizo un llamamiento al pueblo iraní a tomar el control del gobierno una vez concluyan los bombardeos, que podrían alargarse todo el fin de semana.

Tras varias explosiones en diversos puntos de Teherán y de que Israel informara que ha lanzado un ataque contra el país persa, Irán anunció el cierre de su espacio aéreo.

Y después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara que su país había comenzado una campaña militar en Irán

Los ataques lanzados a primera hora de ayer sábado también han desatado reacciones de incertidumbre y protestas internacionales de desaprobación.

Provincias y colegio afectado

Los ataques estadounidenses e israelíes han afectado a más de 20 de las 31 provincias de Irán, de acuerdo con la Sociedad de la Media Luna Roja de Irán.

La fiscalía de Minab informó que el número de muertos en el colegio de primaria de niñas Shajareh Tayyebeh, en la provincia de Hormozgan, después de ser bombardeado por un ataque israelí se elevó a 85, según datos de la agencia iraní Mehr.

En Israel, las sirenas antiaéreas advierten constantemente de ataques inminentes por parte de Irán, para que la población se resguarde en lugares seguros como estaciones subterráneas del metro.

Un ataque llevado a cabo conjuntamente con Estados Unidos, desde donde el presidente Donald Trump lanzó su advertencia: Teherán “no tendrá energía nuclear” y la Guardia Revolucionaria debe deponer las armas o enfrentarse a una “muerte segura”.

Esta acción provocó una respuesta inmediata de Teherán, desde donde, en cuestión de horas, se lanzaron misiles hacia Israel, al tiempo que se reportaban explosiones en toda la región: desde Baréin, sede de una base estadounidense, hasta los Emiratos Árabes Unidos y Catar.

Avivan temores a que el precio del petro´leo se dispare

El ataque contra Irán podría afectar de forma significativa al precio del petróleo, que podría llegar hasta 100 dólares el barril, ya que Irán posee el 10 % de las reservas mundiales de crudo.

El país mantiene una producción de crudo cercana a los 3.3 millones de barriles diarios, lo que significa que es el motor económico de la República Islámica. De esa cantidad, entre el 80 y el 90 % se exporta a China.

Diversos expertos coinciden en que el precio del “oro negro” podría llegar a alcanzar los 100 dólares el barril.

Reportan más de 200 muertos en Irán y 747 heridos

Por su parte, la Media Luna Roja de Irán dijo por la noche que había registrado al menos 201 muertos y 747 heridos en los ataques de Israel y Estados Unidos contra la República Islámica.

De las 31 provincias del país, “24 resultaron afectadas y la Media Luna Roja está en estado de alerta”, afirmó la organización aunque las cifras podrían subir.

Mientras que el Departamento de Guerra de Estados Unidos informó que “no hay reporte de víctimas estadounidenses”, tras la operación militar en Irán.

Tras ataque a Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que baraja varias “vías de salida” para el ataque conjunto con Israel contra Irán y planteó que puede “tomar el control de todo” o retirarse “en dos o tres días”.

“En cualquier caso, les llevará varios años recuperarse de este ataque”, vaticinó.