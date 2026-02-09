Itzel Castillo destaca reforma laboral en agenda

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, confirmó que este martes 10 de febrero las comisiones unidas del Trabajo y Previsión Social, de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos discutirán y votarán el dictamen de la reforma que reduce de 48 a 40 horas la jornada laboral semanal.

El pasado miércoles, el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier Velazco, anunció que la intención es que la reforma se apruebe en el pleno en la sesión del 11 de febrero.

En un video difundido en redes sociales, Castillo Juárez detalla la agenda legislativa prevista para esta semana.

La Presidenta del Senado informó que ese mismo día, en sesión ordinaria del pleno, la Mesa Directiva tomará la protesta de ley a magistradas y magistrados de circuito.

“Quiero comunicarte que en Comisiones Unidas se discutirá el dictamen para la reforma laboral. Las Comisiones Unidas son la de Puntos Constitucionales, la de Trabajo y Previsión Social y la de Estudios Legislativos”, detalló.