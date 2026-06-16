Itzel Castillo, nueva titular de Secretaría de las Mujeres

Y a dos meses de que Citlalli Hernández Mora renunció a la Secretaría de las Mujeres para ayudar electoralmente a Morena rumbo a los comicios de 2027, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la nueva titular de esta dependencia federal será Laura Itzel Castillo Juárez, actual presidenta del Senado de la República.

Sin embargo, la mandataria federal aclaró que la legisladora de Morena se incorporará al Gabinete una vez que concluya sus funciones al frente de la Mesa Directiva, periodo que concluirá el próximo 31 de agosto.

Sheinbaum Pardo informó que la dependencia federal continúa operando bajo la responsabilidad de Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias.

La “histórica” secretaría, en el olvido

La Secretaría de las Mujeres, creada como un supuesto “acto histórico” en favor de las niñas y víctimas de violencia, cayó en el olvido después de la salida de Citlalli Hernández Mora el pasado 16 de abril de este año.

Más de un mes después de la renuncia, el lunes 18 de mayo, la presidenta Sheinbaum aseguró que ya tenía definido el relevo de Hernández Mora, promesa que al final no se cumplió.

Ahora, pese a la designación de Laura Itzel Castillo al frente de la Secretaría de las Mujeres, la dependencia federal tendrá que permanecer acéfala al menos hasta septiembre, mes en el que la morenista ya no tendrá la responsabilidad legislativa que actualmente ostenta en la Mesa Directiva.

Oposición acusa desinterés

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Paulina Rubio (PAN), consideró como noticia buena que luego de la exigencia de su bancada por fin se nombrara a la nueva titular de la Secretaría de las Mujeres.

Sin embargo, reprobó que “la primera presidenta con A” piense que “no hay prisa y tenga que esperar a que la hoy presidenta del Senado concluya sus funciones para asumir esta responsabilidad encomendada”.

Por lo anterior, Castillo Juárez afirmó que su gestión al frente de la dependencia estará orientada a fortalecer las políticas de igualdad sustantiva y a impulsar una agenda con perspectiva feminista, en línea con las prioridades establecidas por la primera mujer en ocupar la Presidencia de México.

La futura secretaria destacó que México ha sido un referente en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, y sostuvo que el reto es profundizar los avances alcanzados en los últimos años mediante políticas públicas que garanticen la igualdad y la erradicación de la violencia de género.