Iván Cepeda gana las internas del oficialismo

Octubre 28 del 2025

El senador Iván Cepeda ganó las primarias de la izquierda colombiana, afín al gobierno de Gustavo Petro, al obtener el 65.13 % de la votación (1.534.687 votos), frente a la exministra de Salud, Carolina Corcho, que alcanzó el 28.71 % (676.738 sufragios).

En total, unos 2.6 millones de votantes participaron en la jornada electoral, que además incluía el listado de los candidatos oficialistas al Senado y la Cámara de Representantes, cuyas elecciones se realizarán en marzo del próximo año. Cepeda, el ganador de las primarias del Pacto Histórico, en la que confluyen varios partidos de izquierda y que llevó a Petro al poder, agradeció a quienes depositaron “su confianza y me han entregado este mandato como candidato”, en particular a los indígenas, afros, campesinos y jóvenes de barriada.

