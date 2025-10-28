Iván Cepeda gana las internas del oficialismo

El senador Iván Cepeda ganó las primarias de la izquierda colombiana, afín al gobierno de Gustavo Petro, al obtener el 65.13 % de la votación (1.534.687 votos), frente a la exministra de Salud, Carolina Corcho, que alcanzó el 28.71 % (676.738 sufragios).

En total, unos 2.6 millones de votantes participaron en la jornada electoral, que además incluía el listado de los candidatos oficialistas al Senado y la Cámara de Representantes, cuyas elecciones se realizarán en marzo del próximo año. Cepeda, el ganador de las primarias del Pacto Histórico, en la que confluyen varios partidos de izquierda y que llevó a Petro al poder, agradeció a quienes depositaron “su confianza y me han entregado este mandato como candidato”, en particular a los indígenas, afros, campesinos y jóvenes de barriada.