Izan la bandera a toda asta en honor a mujeres indígenas

Septiembre 06 del 2025
La bandera fue izada por primera vez en la historia en esta fecha. Cortesía
Este viernes 5 de septiembre la bandera de México fue izada por primera vez en la historia a toda asta, en honor a las mujeres indígenas.

“Hoy, la patria reconoce el inigualable valor de mexicanas como las yaquis, ejemplo de amor y resistencia”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el marco del Día Internacional de las Mujeres Indígenas.

Noemí Juárez, subsecretaria de Educación Básica, explicó que el 5 de septiembre de 1782 fue asesinada Bartolina Sisa en La Paz, hoy Bolivia.

“Proveniente del pueblo aymara, Sisa liberó una rebelión en contra del dominio colonial español. A pesar de la valerosa resistencia de ella y sus tropas, fue traicionada y entregada a las autoridades españolas, donde fue violentada de distintas maneras, enjuiciada y asesinada.

“200 años después, en 1983, durante el Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América, se instituyó el 5 de septiembre como Día Internacional de la Mujer Indígena, en reconocimiento de la lucha de Bartolina Sisa y las mujeres indígenas”, contó.

