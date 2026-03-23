Izquierda conserva bastiones clave

La izquierda conservó este domingo París y Marsella en unos reñidos comicios municipales, que vieron cómo la extrema derecha y la izquierda radical se imponían en ciudades medias un año antes de la elección presidencial de 2027.

Aunque los comicios municipales suelen seguir lógicas locales, el escrutinio permite medir el peso de los partidos antes de la presidencial de 2027, a la que ya no puede presentarse el presidente centroderechista, Emmanuel Macron.

La campaña estuvo marcada por una fuerte tensión entre los partidos, cuando Francia vive una profunda crisis política desde las legislativas anticipadas de 2024 que dejaron tres bloques sin mayorías: izquierda, centroderecha y ultraderecha.

Con Marine Le Pen inhabilitada, el eurodiputado ultraderechista, Jordan Bardella, lidera según los sondeos la carrera por suceder a Macron. Las uniones en los otros dos bloques se anuncian claves para disputarle el balotaje de 2027 y, en este sentido, las municipales se veían como una prueba para el equilibrio de fuerzas.

El diputado socialista, Emmanuel Grégoire, aliado a ecologistas y comunistas, se impuso ampliamente a la exministra conservadora, Rachida Dati, candidata de la alianza macronista y de la derecha y que contaba con el apoyo tácito de la extrema derecha, según proyecciones.