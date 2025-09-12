Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel

El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, fue condenado ayer jueves por la Corte Suprema a 27 años y tres meses de cárcel, por haber conspirado contra el orden democrático tras su derrota en las elecciones de 2022 frente al actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

Aunque tenía previsto dictar las penas en una sesión reservada para este viernes, la Primera Sala decidió pasar inmediatamente a la fase de sentencia una vez que concluyó la audiencia en que, por cuatro votos a uno, declaró la culpabilidad de Bolsonaro y otros siete reos.

En el caso de Bolsonaro, el juez relator consideró el agravante de que la acusación lo ha considerado “líder de una organización criminal” que conspiró para intentar impedir que el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, le sucediera en el poder tras ganar las elecciones de octubre de 2022.