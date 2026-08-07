Jalapeños vinculados a brote de salmonela

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos advirtieron de un brote activo de salmonela vinculado a jalapeños procedentes de México, que por el momento ha reportado 345 casos, de los cuales 36 han requerido hospitalización.
Los casos se han reportado en 27 estados, la mayoría de ellos -más de 200- en Minnesota y Colorado, aunque el reporte indicó que el número de personas enfermas puede ser superior debido a que muchos se recuperan sin atención médica.
El brote de salmonela está ligado a unos chiles jalapeños procedentes de Sinaloa, en México, que fueron distribuidos por la empresa Coast Citrus Distributors.
Una gran parte fue a parar a las cadenas Chipotle y QDOBA, aunque los CDC precisaron que estos restaurantes ya retiraron los jalapeños afectados y ya no existe un riesgo para sus consumidores.
La salmonela se manifiesta con fiebre alta, diarrea o calambres estomacales entre 6 horas y 6 días después de ingerir la bacteria, según los CDC, que aclaran que la mayoría de personas se recuperan después de entre 4 y 7 días sin necesidad de atención médica.
Sin embargo, la autoridad advirtió que los menores de 5 años, los adultos de 65 años o más y las personas con sistemas inmunitarios debilitados pueden experimentar enfermedades más graves.
Este brote de salmonela trasciende al mismo tiempo que el país registra un repunte de los casos de ciclosporiasis, infección parasitaria de diarrea severa.