Jalisco blindará su frontera con Michoacán

El gobierno de Jalisco desplegará operativos coordinados con las fuerzas federales en los límites con Michoacán, para así evitar que los delincuentes migren a la entidad ante la implementación del llamado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

“Claro que tenemos un efecto cucaracha al hacer este operativo Michoacán. Somos vecinos y tenemos que blindar nuestras fronteras con Michoacán y los demás estados, por eso en el propio informe lo anuncié, ya lo estamos trabajando con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano”, señaló el gobernador del estado, Pablo Lemus.

Explicó que la decisión se tomó desde la semana pasada durante la junta de seguridad estatal tras el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Lemus señaló que las acciones en la frontera con Michoacán se harán en coordinación con la Guardia Nacional (GN) y el Ejército Mexicano, por lo que el próximo sábado aprovechará la visita del secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, para hablar al respecto.

El mandatario reconoció que no conoce a profundidad el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que anunció la presidenta, pero consideró que la política de seguridad debería ser integral y plantearse a nivel nacional y no por entidad.