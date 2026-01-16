Jalisco es foco rojo en seguridad por estigma de cártel

Jalisco es un “foco rojo” en materia de seguridad, reconoció este miércoles el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, pero según él, eso no tiene que ver con que la entidad sea la que más desapariciones concentra en el país o con los índices de violencia que registra, sino con el estigma de que el Cártel de Jalisco Nueva Generación usurpe su nombre.

“Jalisco es un foco rojo porque, desafortunadamente, a uno de los grupos delictivos más importantes en el país se le estigmatizó por el nombre de Jalisco”, señaló.

Además, aseguró que el grupo delictivo tiene presencia en todo el estado y ni siquiera surgió en Jalisco: “Como ustedes sabrán, ese no es un grupo que nació en Jalisco, sino que, por circunstancias, está dentro de nuestro estado, aunque tiene presencia en todo el territorio nacional y en otros países. Vimos la semana pasada una detención y un aseguramiento importante por parte de las autoridades españolas. Desafortunadamente está estigmatizado con el nombre de Jalisco, sin embargo, pues está en todo el país”.

Respecto a la reciente detención por parte de fuerzas federales en Zapopan de José Gabriel alias “El Uber” o “Bravo”, señalado como cabecilla del grupo criminal y uno de los principales generadores de violencia en la zona metropolitana de Guadalajara, el funcionario señaló que el operativo tomó por sorpresa a la administración estatal, pues desconocían las actividades del presunto delincuente y las dos personas arrestadas junto con él.