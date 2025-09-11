Jamás me he escudado en amparos o fueros: Anaya

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionara su ausencia del país durante el sexenio pasado y criticara que solo regresó con fuero como legislador plurinominal, el coordinador del PAN en el Senado Ricardo Anaya, aseguró que nunca se ha escudado en amparos o fueros.

“Que quede bien claro: yo jamás pedí un amparo y jamás me escudé en el fuero. Eso es absolutamente falso”, aclaró en entrevista.

Explicó que entró al Senado de la República “como cualquier ciudadano”, una semana antes de la toma de protesta.

“Me vine a credencializar y después tomé protesta como senador. Esa es la realidad. Jamás me he escudado ni con amparos ni con fueros”, enfatizó.

Ricardo Anaya dijo que entiende que al gobierno le moleste la crítica y que, lamentablemente, recurran a la descalificación personal.

“Yo los invito a que tengamos altura de miras. En lugar de descalificar en lo personal, mejor tengamos un debate de ideas”, propuso.

El panista señaló que el gobierno de Morena está endeudando al país “de una manera brutal”, además de que ha faltado a su palabra, porque prometió que el déficit fiscal iba a ser de entre tres y 3.5 por ciento, y que iba a seguir bajando.