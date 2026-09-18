Japón devuelve a México patrimonio cultural

Por primera vez, Japón devolvió voluntariamente a México un patrimonio cultural que estaba en posesión de un coleccionista de ese país y que decidió “hacer lo correcto”.

La embajadora de México en Japón, Melba Pría, destacó la entrega de una máscara que compró el coleccionista en Francia y quien solicitó permanecer en el anonimato.

“Estuvo con ella porque le parecía de una belleza extraordinaria y ahora, entrado en años dice que ‘es necesario que regrese a casa, que esté segura’”, dijo la diplomática.

Indicó Pría que con estos gestos, las personas de Japón muestran su manera de ver el mundo, su generosidad hacia México y apoyan las relaciones bilaterales.

“Así de generoso es el mundo, y así de generosa va esta máscara de regreso a México”, añadió la embajadora.

La embajada de México en Japón indicó que esta devolución simboliza la “profunda amistad” y “relación de cooperación” entre ambos países, así como el compromiso compartido con la protección y preservación del patrimonio cultural.