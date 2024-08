Luego de que la Fiscalía de Chihuahua intentó detener en la Ciudad de México a Javier Corral Jurado, la noche del miércoles 14 de agosto en el restaurante Gin Gin de la colonia Roma, el exgobernador panista acusó que las autoridades estatales intentaron detenerlo “artera y arbitrariamente” en lo que calificó una “nueva canallada del maruduartismo”, además afirmó que no ha cometido ningún delito.

“No he cometido delito alguno y así lo demostraría si se me permitiera defenderme en libertad, como es mi derecho, y si en Chihuahua las instituciones del sistema de justicia no estuvieran cooptadas por la gobernadora, quien a su vez se encuentra sometida bajo control y chantaje de César Duarte Jáquez y Manlio Fabio Beltrones”, dijo en un mensaje en sus redes sociales.

“Queda claro que esto se trata de una persecución política en mi contra, se me acusa de corrupción por haberla combatido”, agregó Corral, quien en el pasado proceso electoral se unió al equipo de Claudia Sheinbaum.

Informó además que presentó una denuncia en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, así como contra el titular de la Fiscalía Anticorrupción estatal, Luis Abelardo Valenzuela Holguín, y quienes resulten responsables “por haber ordenado y ejecutado conductas posiblemente constitutivas de los delitos de abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad en grado de tentativa y lo que resulte”.

Acusó que en virtud de que cualquier detención por autoridades ajenas a la Ciudad de México, sin la autorización correspondiente, es una privación ilegal de la libertad. Contó que personal de la Fiscalía de la capital intervino para salvaguardar su integridad física, libertad y derechos. “Reconozco el actuar conforme a derecho de las autoridades de esta ciudad”.