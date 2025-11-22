Javier Duarte se queda en prisión

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, se quedó con las ganas de salir del Reclusorio Norte, luego de que este viernes una jueza federal le negó la libertad anticipada.

Al emitir su fallo, la jueza Ángela Zamorano Herrera, determinó que el expriísta no cumplió con todos los requisitos establecidos en Ley de Ejecución Penal.

La juzgadora declaró infundada su petición en una diligencia que duró poco más de una hora en donde se dijo que Duarte de Ochoa no cumplió con el requisito más importante: no contar con proceso penal vigente.

Y es que el exmandatario tiene pendiente un proceso penal por el delito de desaparición forzada en agravio de un taxista, en el que se le dictó auto de no vinculación a proceso, resolución que fue impugnada por la Fiscalía de Veracruz y que está pendiente de resolverse en un Tribunal.