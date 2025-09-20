Jefe de Oficina presenta denuncia contra medios

Un grupo armado, autollamado Cártel de Sinaloa, emitió un video y acusó a diputados locales, federales, senadores y autoridades municipales de vínculos con células delictivas que operan en la región oriente del estado.

En la lista se menciona el nombre de “Javier Chávez” y algunos medios interpretaron que se trata del jefe de oficina de la Gubernatura, Héctor Javier García Chávez.

Por esta razón, el político de mayor cercanía a la gobernadora Margarita González Saravia, acudió a la Fiscalía General de la República (FGR), delegación Morelos, para presentar una denuncia contra quien resulte responsable por daño a su imagen y reputación.

“Algunos medios han estado afirmando categóricamente en mi nombre vínculos directamente con la delincuencia organizada. Lo que vengo a hacer es presentar una denuncia porque eso afecta a mi persona, mi honorabilidad y mi seguridad. También deslindarme de esa manera de cualquier vínculo con cualquier tipo de grupos delincuenciales”, dijo.

Consideró que la afirmación de algunos medios y reporteros en páginas de Facebook respecto a su relación con grupos del crimen organizado, también deben acudir a declarar “para ver qué fuentes son las que les han informado, cuáles son sus pruebas, por qué han hecho categóricamente mi vinculación directa con el gobierno”.

Aclara nombre completo

“Pero la prensa no te señala, Javier, te señalan en el video, ahí en el nombre dicen Javier Chávez”, se le subrayó.

“Yo no soy Javier Chávez. Yo soy Javier García Chávez. Mi nombre completo es Héctor Javier García Chávez”, afirmó.