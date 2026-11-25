Jennifer Barreto, Miss Puerto Rico, ha ganado la edición 75 del certamen de belleza Miss Universo, en un evento celebrado en Puerto Rico. Es la primera madre en coronarse. Por su parte, Melissa Núñez, Miss República Dominicana, fue la primera finalista, y la venezolana Clara Vegas fue elegida como segunda finalista.

Barreto, de 27 años, es madre de una niña y trabajadora social, especialista en prevención en el ejército de Estados Unidos.

Esta edición reunió a 116 concursantes y por primera vez participaron delegadas de Uganda y San Martín. Los fans en todo el mundo pudieron votar por sus representantes favoritas en el sitio oficial de Miss Universo.

Estados Unidos es el campeón hasta la fecha con 9 reinas; le siguen Venezuela con 7, Puerto Rico con sus 6, Filipinas y México empatados con 4, e India, Sudáfrica y Suecia con 3.

La anterior ganadora es Fátima Bosch, originaria de Tabasco, México.

Además de Barreto, Puerto Rico es uno de los máximos ganadores del certamen con cinco reinas locales más: Marisol Malaret (1970), Deborah Carthy-Deu (1985), Dayanara Torres (1993), Denise Quiñones (2001) y Zuleyka Rivera (2006).

Los cambios en el certámen

Miss Universo ha ido cambiando sus reglas; actualmente se admiten mujeres trans, madres de familia y mujeres de talla grande, y tampoco existe un límite de edad.

Miss Estados Unidos Justus Kelley, fue la primera mujer casada, madre de acogida y la ganadora de mayor edad en obtener el título.

Otra concursante de 2026 que es mamá es Miss Guinea Justine Kamara, que tuvo a sus gemelas Ebony y Sia en junio de 2025.

Miss Belice Caleigh-Rose West, es jugadora profesional de baloncesto y compitió en la División I de la NCAA en Estados Unidos, además de fundar la liga profesional femenina de baloncesto en su país.

Miss Santa Lucía Bernelia Vellinor, realiza trabajo comunitario junto a la policía de su isla en programas de prevención y atención contra la violencia doméstica.

Miss Bahamas Shawndra K. Henfield, es licenciada en sistemas de información computacional.

¿Hubo alguna controversia?

Este fue un año más tranquilo que el pasado, en el que Bosch, en su calidad de Miss México, se enfrentó con el entonces director de Miss Universo Tailandia por comentarios degradantes. El certamen también tuvo la renuncia de uno de los miembros del jurado en protesta por el proceso de selección de la ganadora y la baja del exfutbolista Claude Makélélé del jurado por motivos personales no revelados.