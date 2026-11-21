El excandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura de Tabasco y exalcalde de Centro, Jesús Alí de la Torre, anunció su registro en Somos para contender por la candidatura a la diputación federal del Distrito VI y competir contra Andrés “Andy” Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien busca la postulación por Morena.

En entrevista con el periodista Emmanuel Sibilla, el también exfuncionario morenista señaló que, aunque en un inicio no descartaba volver a buscar la alcaldía de Centro, decidió formalizar su aspiración al Congreso de la Unión tras dialogar con el dirigente nacional de Somos, Guadalupe Acosta Naranjo.

“Se muy bien a lo que me enfrento conozco el poder de un sistema que considero profundamente corrupto y para muestra están precisamente estos últimos escándalos del INE de Morena y la influencia de estructuras políticas que disponen de enormes recursos los públicos y de procedencia ilícita, no soy ingenuo advierto el riesgo de enfrentar una elección de estado donde el poder público se utilice para inclinar la balanza, pero ningún poder es más grande que la dignidad de un pueblo decidido a defenderla”, expresó.

Perdió la gubernatura en 2012

Alí de la Torre, quien perdió la gubernatura ante el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el 2012, afirmó que la contienda representa un desafío ante el peso político de Morena y de las estructuras gubernamentales, incluyendo a la presidenta Claudia Sheinbaum, que dijo sigue respondiendo a los intereses de AMLO.

No obstante, señaló que en su momento habrá oportunidad de debatir y de comparar las trayectorias de cada uno, por lo que dijo, Andy López Beltrán, está marcado por los negocios ilícitos al amparo de poder público.

Finalmente, dijo que la dirigencia nacional de Somos realizará acercamientos con otras fuerzas políticas para construir acuerdos de cara al proceso electoral, al considerar que la elección pondrá a prueba qué partidos apuestan por el fortalecimiento democrático frente a lo que denominó como un modelo de populismo autoritario.