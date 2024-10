El actor Jesús Ochoa generó revuelo en redes sociales al anunciar su intención de participar en el proceso para convertirse en magistrado del Poder Judicial.

A través de su cuenta oficial en la plataforma X, el actor compartió una imagen de su título de abogado y expresó estar listo para inscribirse en la tómbola para magistrados, un mecanismo que forma parte de la reciente reforma del Poder Judicial.

“Me llegó mi título de abogado y estoy listo para inscribirme en la tómbola de magistrado. ¿Quién se le juega conmigo?”, indicó el histrión.

El supuesto título es emitido por la Barra Sonorense de Abogados A. C., sin embargo, Ochoa sugirió que su título apenas le llegó.

En la publicación es evidente que el nombre del actor y la foto están sobrepuestos. Incluso, los datos incluidos coinciden con un certificado que circula en Facebook.

La reacción de usuarios no se hizo esperar con comentarios como: “De actor mediocre a juez palero. Pobre wey”, “¡Casi no se ve falso! Jaja Imagínense a este tipo enojándose como lo hace, con sus arranques de ira y si no le lamen las patas, metería a todos al bote”,