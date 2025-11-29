Jesusa Rodríguez reivindica figura de Malintzin

En el marco de los eventos Mujeres del Maíz, la exsenadora y activista, Jesusa Rodríguez Ramírez, subrayó que dedicar el primer año de gobierno a las mujeres indígenas constituye “un acto de justicia histórica”, al reconocer el racismo, el clasismo y la discriminación que este sector ha padecido por siglos por su origen y por hablar una lengua materna.

Rodríguez reivindicó la figura de Malintzin como una mujer estratégica, inteligente y políglota que ha sido “la intérprete más malinterpretada de la historia”.

Recordó que llegó a hablar cinco idiomas y que utilizó su dominio lingüístico para liberarse de la esclavitud y ganar respeto en su tiempo.

“Malintzin fue calumniada y tachada de traidora por la misoginia y el racismo imperante en los siglos XIX y XX”, dijo. Por ello, destacó que Mujeres del Maíz busca desmontar los mitos y falsedades construidos alrededor de su figura: “No es heroína ni traidora, es una mujer que rompió patrones y abrió un espacio antes cerrado para las mujeres”.

La activista celebró que el gobierno mexicano haya pedido disculpas a las mujeres indígenas por haberlas discriminado y obligado a callar su lengua materna, lo cual, dijo, “engrandece y dignifica al Estado mexicano”.