Jet privado se estrella y salda con 9 muertos

Un jet privado valuado en 2 millones de dólares se estrelló contra un parque de casas rodantes en el sur de Florida, aparentemente destruyendo al menos una caravana en una enorme bola de fuego, reportaron medios locales.

Las autoridades afirmaron que el accidente dejó 9 personas muertas.

Según informó Aviation 24/7, la aeronave, que se cree que es un Learjet 60, chocó contra un árbol y derribó cables de alta tensión en un accidente tan fuerte que sonó como un misil poco después de la 1 de la tarde en Greenacres, condado de Palm Beach.

El accidente fue descrito como un “incidente con múltiples víctimas” por el Servicio de Bomberos y Rescate del Condado de Palm Beach, aunque no se dieron más detalles sobre cuántas personas se encontraban en la aeronave en ese momento o en la casa rodante.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, detalló que la aeronave despegó de Austin, Texas, y se dirigía a las Bahamas.

El video del accidente mostró la aeronave cayendo en picada y luego estallando en una enorme bola de fuego cerca de una carretera principal, a escasos centímetros de los vehículos que pasaban. El impacto dejó un enorme cráter en el pavimento, del cual brotaban llamas cerca de un poste de electricidad.

En las imágenes se ven trozos de pavimento envueltos en llamas mientras la gente se agolpa, expresando su asombro al ver que el fuego había caído a pocos metros de las casas. Una densa columna de humo negro salía del agujero, flotando entre las palmeras que se mecían. Se desconoce si una tormenta contribuyó al percance.

Audio revela momentos antes del accidente

Minutos antes del accidente, el piloto del avión informó de la acumulación de hielo en la aeronave, una temperatura exterior de -47 grados Celsius y turbulencias moderadas que hacían que el avión rebotara hasta 700 pies, según una grabación de las comunicaciones de radio con el control de tráfico aéreo capturada por LiveATC.net.

“Tenemos hielo ligero y transparente, manejable, y turbulencias moderadas”, comunicó el piloto por radio al Centro de Control de Tráfico Aéreo de Miami.

Pero momentos después, tras informar de que comenzaba a llover y solicitar permiso para ascender, declararon el estado de emergencia.

“Estamos descendiendo a 8 mil pies por minuto, ¡mayday, mayday!, estamos descendiendo a 10 mil pies por minuto”, dijo el piloto. “Estamos en una situación de exceso de velocidad, descendiendo a 20 mil pies por minuto. Vamos a estrellarnos contra el suelo”.

El avión descendió 27 mil pies en el transcurso de un minuto, justo antes de que se interrumpiera la transmisión de datos de seguimiento de vuelo, según muestra el sitio web ADS-B Exchange.